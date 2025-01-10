Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Безопасность в школах Курска проверят после инцидента с подростком с молотком

В Курске проверят охрану школы, в которую ворвался подросток с молотком
close
МВД России

В Курске проверят работу компании, обеспечивавшей безопасность в школе, куда подросток ворвался с молотком и ножами. Об этом сообщает глава региона Александр Хинштейн.

Чиновник выехал на место и пообщался с работниками школы. По его словам, охранник, который не смог остановить юношу, «толком не смог ответить на вопросы».

«Будет проведена проверка работы частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска», – поделился Хинштейн.

Он добавил, что в Курске после произошедшего вместе с Росгвардией, МВД и МЧС будут проверены все школы, чтобы обезопасить детей и не допустить подобных инцидентов в будущем.

Сам подросток стал фигурантом уголовного дела после произошедшего. Молодой человек ворвался в школу с молотком, ножом и легковоспламеняющейся жидкостью, но, не причинив людям вреда, спустя несколько минут скрылся.

До этого сообщалось, что причиной юноша назвал неразделенную любовь. Однако следователи полагают, что нападение было заданием от организации, которая пропагандирует «деструктивные игры» среди подростков.

Ранее суд назначил наказание подростку, напавшему с ножом на школьников в Краснодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами