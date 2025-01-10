Безопасность в школах Курска проверят после инцидента с подростком с молотком

В Курске проверят охрану школы, в которую ворвался подросток с молотком

В Курске проверят работу компании, обеспечивавшей безопасность в школе, куда подросток ворвался с молотком и ножами. Об этом сообщает глава региона Александр Хинштейн.

Чиновник выехал на место и пообщался с работниками школы. По его словам, охранник, который не смог остановить юношу, «толком не смог ответить на вопросы».

«Будет проведена проверка работы частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска», – поделился Хинштейн.

Он добавил, что в Курске после произошедшего вместе с Росгвардией, МВД и МЧС будут проверены все школы, чтобы обезопасить детей и не допустить подобных инцидентов в будущем.

Сам подросток стал фигурантом уголовного дела после произошедшего. Молодой человек ворвался в школу с молотком, ножом и легковоспламеняющейся жидкостью, но, не причинив людям вреда, спустя несколько минут скрылся.

До этого сообщалось, что причиной юноша назвал неразделенную любовь. Однако следователи полагают, что нападение было заданием от организации, которая пропагандирует «деструктивные игры» среди подростков.

Ранее суд назначил наказание подростку, напавшему с ножом на школьников в Краснодаре.