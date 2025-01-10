Названа профессия-лидер по зарплатным ожиданиям в 2024 году

Сервис Авито узнал, что водители лидировали по зарплатным ожиданиям в 2024 году

В России в 2024 году водители различных специальностей претендовали на самые высокие зарплаты. Лидерами стали дальнобойщики, которые в резюме указывали суммы от 150 тыс. рублей, что на 50% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу портала «Авито Работа».

Высокие зарплатные ожидания также отмечены у водителей спецтехники: бульдозеров и автокранов. Первые, как правило, указывали желаемое вознаграждение в среднем от 150 тыс. рублей, вторые — от 140 тыс. рублей.

В рейтинг также попали представители строительной отрасли. К примеру, начальники участков в среднем хотели получать от 120 тыс. рублей. На аналогичную сумму претендовали шеф-повара.

Руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова до этого рассказала, что ИТ-профессии DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик стали самыми высокооплачиваемыми в 2024 году, поскольку такие специалисты являются редкими и должны иметь хороший опыт работы.

Следом идут агенты по недвижимости, их высокая зарплата, как правило, зависит от числа реализованных сделок и полученной комиссии с продаж. Замыкают пятерку лидеров геодезисты — вакансии для этих специалистов зачастую предполагают вахту и постоянные командировки, что отражается на размере вознаграждения.

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