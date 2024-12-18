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Стало известно, почему айтишники и геодезисты вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых

Специалист Игнатова: в России есть спрос на фрезеровщиков и сварщиков

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Shutterstock/G-Stock Studio

ИТ-специальности DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик стали самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году, потому что такие специалисты являются редкими и должны иметь хороший опыт работы. Об этом kp.ru рассказала руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

«Следом идут агенты по недвижимости, их высокая зарплата в вакансиях, как правило, зависит от числа реализованных сделок и полученной комиссии с продаж. Замыкают пятерку лидеров геодезисты — вакансии для этих специалистов зачастую предполагают вахту и постоянные командировки, что отражается на повышенных зарплатах», — добавила эксперт.

По ее словам, в числе высокооплачиваемых на российском рынке труда также присутствуют рабочие и производственные профессии (токарь, фрезеровщик, шлифовщик, машинист, сварщик), потому что в стране есть дефицит и спрос на них. Игнатова подчеркнула, что высокая зарплата является основным инструментов для привлечения и удержания сотрудников.

Аналитика платформ hh.ru и «Авито Работа» до этого показала, что в 2024 году быстрее всего заработная плата росла у промоутеров, сварщиков и водителей. За год зарплата промоутера выросла на 88% (до 68 тысяч рублей), водителя — на 42% (до 129 тысяч рублей), а сварщика — на 39% (до 138,5 тысячи рублей).

Ранее стало известно, сколько россиян рассчитывают на 13-ю зарплату.

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