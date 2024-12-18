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Россиянам рассказали о необычных сезонных вакансиях

В России вырос спрос на продавцов елок и упаковщиков шоколада

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российский рынок труда пополнился целым рядом сезонных вакансий, среди которых продавец елок, упаковщик конфет, аниматор. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

К примеру, в Белгороде ищут упаковщика шоколадных изделий. Соискателю предлагают 50 тыс. рублей в месяц при полной занятости.

В Москве разыскивают временного сотрудника, которому предстоит заниматься продажей живых елок. Оплата труда — от 80 тыс. рублей в месяц, плюс проценты с продаж.

В Уфе требуются аниматоры для работы в образах Деда Мороза и Снегурочки. Им предлагают зарплату до 125 тыс. рублей в месяц.

Сообщается также, что в Новосибирске ищут инструктора ледового катка, в Кемерово — механика канатной дороги, а в Екатеринбурге — мастера по заточке коньков.

До этого специалисты составили рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий для подработки в новогодние каникулы. Одним из таких стало предложение о работе продавцом пиротехники в Московском ТЦ — платить обещают 160 тыс. рублей в месяц.

Чуть меньше — 150 тыс. рублей в месяц — сможет заработать сотрудник проката горных лыж. Среди обязанностей — подбирать оборудование для клиентов.

Ранее стало известно, почему менеджеры и водители стали самыми востребованными в 2024 году.

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