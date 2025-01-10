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Врач оценил летальность нового метапневмовируса

Врач Никифоров: заявления о том, что летальность метапневмовируса 43% — ложные

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Как утверждают некоторые источники, метапневмовирус дает 43% летальности, но в реальности такого нет, рассказал «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров.

«На самом деле летальность метапневмовируса очень низкая. Современная чума дает 7% летальности, COVID-19, давал 2-3%. 50% летальности или около дает только лихорадка Эбола, поэтому если бы летальность от метапневмовируса была 43%, то у нас был бы сейчас карантин. Я не вижу тут какого-то катастрофического события, в связи с этой вспышкой. Метапневмовирус — не новый вирус, он хорошо известен, детально его описали еще в 2001 году в Голландии. Как и любой другой вирус, периодически дает подъемы», – рассказал врач.

По его словам, метапневмовирус симптоматически практически не отличается от других вирусов, вызывающих ОРВИ, и лечится так же.

«Диагноз «метапневмовирус» можно поставить только лабораторно. Симптомы у него такие же, как и у ОРВИ. Лечение здесь патогенетическое, оно воздействует на сам процесс, но тактика лечения здесь абсолютно одна и та же, такая же, как и в случае с ОРВИ, посиндромная», – рассказал врач.

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