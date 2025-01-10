Иммунолог призвал носить маски при любой ОРВИ

Иммунолог Крючков: при любой ОРВИ нужно носить маски, чтобы не заразить других

При любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) необходимо носить маски, чтобы не заразить других людей. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН на фоне вспышки метапневмовируса.

Крючков отметил, что любые симптомы ОРВИ могут сигнализировать о заражении гриппом, ковидом или метапневмовирусом, поэтому важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать распространения заболевания.

Врач призвал заболевших не ходить на учебу и работу, избегать общественного транспорта и мест скопления людей, носить маски и обрабатывать руки, а также повременить со встречами с близкими.

Также Крючков напомнил людям, имеющим слабое здоровье, о важности своевременного обращения в больницу, сдачи анализов и лечения.

«Отличить грипп, метапневмовирус или коронавирус друг от друга исключительно по симптомам невозможно», — добавил он.

До этого заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в 20-х числах января в России может произойти подъем заболеваемости метапневмовирусом, который распространился на курортах Индии и Китая.

Ранее врач оценил опасность распространения метапневмовируса.