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Иммунолог призвал носить маски при любой ОРВИ

Иммунолог Крючков: при любой ОРВИ нужно носить маски, чтобы не заразить других
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Александр Кряжев/РИА Новости

При любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) необходимо носить маски, чтобы не заразить других людей. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН на фоне вспышки метапневмовируса.

Крючков отметил, что любые симптомы ОРВИ могут сигнализировать о заражении гриппом, ковидом или метапневмовирусом, поэтому важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать распространения заболевания.

Врач призвал заболевших не ходить на учебу и работу, избегать общественного транспорта и мест скопления людей, носить маски и обрабатывать руки, а также повременить со встречами с близкими.

Также Крючков напомнил людям, имеющим слабое здоровье, о важности своевременного обращения в больницу, сдачи анализов и лечения.

«Отличить грипп, метапневмовирус или коронавирус друг от друга исключительно по симптомам невозможно», — добавил он.

До этого заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в 20-х числах января в России может произойти подъем заболеваемости метапневмовирусом, который распространился на курортах Индии и Китая.

Ранее врач оценил опасность распространения метапневмовируса.

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