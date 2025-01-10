Иммунолог призвал носить маски при любой ОРВИ

При любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) необходимо носить маски, чтобы не заразить других людей. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН на фоне вспышки метапневмовируса.
Крючков отметил, что любые симптомы ОРВИ могут сигнализировать о заражении гриппом, ковидом или метапневмовирусом, поэтому важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать распространения заболевания.
Врач призвал заболевших не ходить на учебу и работу, избегать общественного транспорта и мест скопления людей, носить маски и обрабатывать руки, а также повременить со встречами с близкими.
Также Крючков напомнил людям, имеющим слабое здоровье, о важности своевременного обращения в больницу, сдачи анализов и лечения.
«Отличить грипп, метапневмовирус или коронавирус друг от друга исключительно по симптомам невозможно», — добавил он.
До этого заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в 20-х числах января в России может произойти подъем заболеваемости метапневмовирусом, который распространился на курортах Индии и Китая.
Ранее врач оценил опасность распространения метапневмовируса.