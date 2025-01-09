Врач оценил опасность распространения метапневмовируса

Метапневмовирус является, по сути, банальным ОРВИ без особых отличий. Для России это заболевание не ново – случаи заражения регистрируются каждый год, заявил RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

Уровень заболеваемости метапневмовирусом держится среди россиян на уровне 0,1% от общего числа ОРВИ.

«Раздули, не знаю почему. Да, в какой-то момент в Китае было много заболевших, вспышка по какому-то региону, и все», — заявил Болибок.

Напомним, новая вспышка заболеваемости метапневмовирусом человека или HMPV произошла в Китае. У ослабленных пациентов он может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу. В Пекине уверяют, что ничего страшного не происходит, однако в соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц, случаи заболевания фиксируются в Казахстане. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалист рассказал, когда «схлынет» метапневмовирус.