Хинштейн: подросток с молотком ворвался в школу в Курске, никто не пострадал

Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54 в Курске, он разбил окна и бросил на входе сумку с ножами и жидкостью для розжига. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

16-летний подросток ворвался в учебное заведение около 8 утра. Хинштейн отметил, что «дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить».

«Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига», — написал Хинштейн.

По его словам, происшествие заняло не более 2 минут. В результате инцидента, отметил глава региона, никто не пострадал. Хинштейн подчеркнул, что это является «серьезным сигналом».

«Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУМЧС и другими структурами проведем проверку обеспечения безопасности всех школ», — заверил он.

Хинштейн добавил, что случившегося будут сделаны выводы, «чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось».

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