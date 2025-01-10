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Мясников предсказал уход человечества в «Матрицу» из-за зависимости от гаджетов

Доктор Мясников: зависимость от гаджетов доведет человечество до «Матрицы»
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Depositphotos

Люди в последнее время не могут представить свою жизнь без гаджетов и даже теряют навыки общения в реальной жизни. Человечество движется к полной зависимости от виртуального мира, что в конечном итоге приведет к переходу на жизнь в формате онлайн по примеру фильма «Матрица». Обеспечивать цикл жизнедеятельности людям будут машины с искусственным интеллектом – такой прогноз врач Александр Мясников озвучил в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Я уверен, что все уйдут в онлайн. Будут немногочисленные 'партизаны', как я, которые уйдут в леса вести первобытную жизнь, но человечество будет, как в «Матрице'. И, конечно же, внешне люди будут другими», — убежден доктор.

В качестве доказательства своей теории он привел тот факт, что уже сегодня зачастую люди выбирают «искусственное размножение». Все это приведет к тому, что они вообще не будут покидать онлайн-мир, а смерть перестанет быть неизбежной, считает Мясников.

Ученые до этого выяснили, что интернет-зависимость может вызывать негативные изменения в мозге подростков, которые сказываются на их способности управлять эмоциями, памяти и других важных когнитивных свойствах. Результаты исследования подчеркнули сходство между интернет-зависимостью и другими формами аддикций, такими как наркомания или лудомания (болезненная тяга к азартным играм).

Ранее в России поддержали идею запретить детям использовать гаджеты.

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