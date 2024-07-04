Интернет-зависимость у молодежи оказалась похожа на наркоманию, выяснили ученые

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что интернет-зависимость может вызывать негативные изменения в мозге подростков. Эти перемены сказываются на их способности управлять эмоциями, памяти и других важных когнитивных свойствах. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Mental Health (PLOS MH).

Специалисты провели метаанализ для изучения неврологических изменений, связанных с интернет-зависимостью у подростков. Для этого они изучили результаты 12 предыдущих научных работ, посвященных молодым людям в возрасте от 10 до 19 лет с диагностированной аддикцией к нахождению онлайн.

Результаты показали, что интернет-зависимость связана с измененной связностью в сети пассивного режима работы мозга (DMN) и сети реакций вознаграждения. DMN, которая участвует в процессах самореферентности и внимания, продемонстрировала как увеличение, так и уменьшение функциональной связности в зависимости от конкретной области мозга.

Например, задняя поясная кора, критически важная часть DMN, продемонстрировала измененные шаблоны связей у интернет-зависимых подростков.

Кроме того, повышенная связь наблюдалась в регионах, связанных с системой вознаграждения, таких как прилежащее ядро ​​и хвостатое ядро, что предполагает повышенное подкрепление для стимулов, связанных с онлайном.

Сеть исполнительного контроля (ECN), которая необходима для когнитивных функций, таких как торможение реакции и эмоциональная регуляция, показала последовательное снижение функциональной связности.

Подростки с интернет-зависимостью продемонстрировали снижение связности в таких областях, как дорсолатеральная префронтальная кора и нижняя лобная извилина, которые имеют решающее значение для контроля импульсивного поведения.

Сеть заметности (SN), отвечающая за идентификацию и реагирование на важные стимулы, также продемонстрировала умеренное снижение связности. Результаты показывают, что молодые люди с интернет-зависимостью могут испытывать трудности с эффективным управлением своим вниманием и реакциями на внешние сигналы.

Результаты исследования подчеркнули сходство между интернет-зависимостью и другими формами аддикций, такими как наркомания или лудомания (болезненная тяга к азартным играм).

Ранее ученые назвали новую причину зависимости от социальных сетей.