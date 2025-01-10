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Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Врач Кондрахин: при простуде нельзя окунаться в прорубь на Крещение
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Виталий Аньков/РИА Новости

При простуде и других заболеваниях в стадии обострения не стоит окунаться в прорубь на Крещение, которое православные христиане отметят 19 января. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, воздержаться от купания стоит также неподготовленным людям, которые не успели закалиться. Кроме того, к противопоказаниям врач отнес сердечно-сосудистые, легочные и почечные недуги.

«Аккуратными нужно быть людям с варикозной болезнью вен нижних конечностей, потому что там и так есть нарушение кровотока. Когда мы идем в холодную воду, фактически можем остановить кровоток, и вероятность тромбоза будет очень высокая», — заключил Кондрахин.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин до этого говорил, что некоторые люди, которые решатся окунуться в прорубь на Крещение, могут столкнуться с остановкой сердца, если они прыгнут в максимально холодную воду. Особенно опасно купание для людей с сердечно-сосудистыми, хроническими тяжелыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, а также для тех, кто перенес инфаркт и инсульт.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к крещенским купаниям.

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