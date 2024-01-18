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Врач предупредил о рисках купания в проруби на Крещение

Врач Ашихмин: купание в проруби на Крещение может привести к остановке сердца

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Павел Лисицын/РИА Новости

Некоторые люди, которые решатся окунуться в прорубь на Крещение, могут столкнуться с остановкой сердца, если они прыгнут в максимально холодную воду. Об этом «Парламентской газете» рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

По его словам, окунаться в прорубь стоит только подготовленным гражданам, которые принимали контрастный душ на протяжении нескольких месяцев. Без подготовки у людей может ухудшиться самочувствие и функция мышц. Особенно опасно купание для людей с сердечно-сосудистыми, хроническими тяжелыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, а также для тех, кто перенес инфаркт и инсульт.

«Купание существенно повысит риски для здоровья для таких пациентов», — отметил Ашихмин.

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина до этого рассказала «Газете.Ru», что болезни сердца и сосудов, рак, аутоиммунные заболевания, иммунодефициты и частые простуды — противопоказания для погружения в прорубь.

Ранее врач объяснила, почему Крещение не повод окунаться в прорубь.

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