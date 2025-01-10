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Россиянам объяснили, как подготовиться к крещенским купаниям

Врач Кондрахин: закаливание поможет подготовиться к крещенским купаниям
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Процедуры закаливания помогут подготовиться к купаниям на Крещение, которое православные христиане отметят 19 января. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, для этого можно воспользоваться ускоренной программой. Для этого нужно встать под поток воды комфортной температуры и постепенно понижать ее, начинать можно с рук.

«Когда почувствуется, что вода действительно холодная, надо держать руки под ней, а потом опять под теплой, чтобы сосуды чувствовали разницу и им легче было перестраиваться. Повторять это нужно ежедневно и каждый раз делать воду все более холодной», — отметил Кондрахин.

После этого врач советует приспосабливать к холодной воде ноги и торс. При этом погружаться в прорубь без подготовки не стоит, потому что можно простудиться и получить угрожающие жизни проблемы со здоровьем, заключил он.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин до этого говорил, что некоторые люди, которые решатся окунуться в прорубь на Крещение, могут столкнуться с остановкой сердца, если они прыгнут в максимально холодную воду. Особенно опасно купание для людей с сердечно-сосудистыми, хроническими тяжелыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, а также для тех, кто перенес инфаркт и инсульт.

Ранее россиянам рассказали, как и когда отмечают праздник Крещения Господня и что принято делать в этот день.

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