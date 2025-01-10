В пяти городах Челябинской области перестали работать МФЦ

В пяти городах Челябинской области многофункциональные центры перестали работать на прием документов. Об этом сообщили на портале МФЦ региона.

«В связи с отсутствием интернет-соединения прием граждан осуществляется в режиме консультирования и выдачи готовых документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принимать документы перестали в МФЦ Копейска, Озерска, Коркино, Еманжелинска и Южноуральска. В МФЦ не знают, когда проблему удастся решить.

В декабре сообщалось, что в России запустили сервис обслуживания в МФЦ по биометрии. Впервые эта технология была применена именно в Челябинске. Это позволяет посещать МФЦ и пользоваться услугами без предъявления паспорта.

Челябинцам для подтверждения личности в МФЦ будет достаточно посмотреть в камеру, которая стоит на автоматизированном рабочем месте сотрудника. Отмечается, что новая технология позволит ускорить процесс обслуживания посетителей МФЦ.

Ранее стали известны услуги, доступные по биометрии в МФЦ.