В российском регионе запустили сервис по предоставлению услуг в МФЦ без паспорта

В России запустили сервис обслуживания в МФЦ по биометрии. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Пока технология появилась в Челябинске, а до конца года она появится в Липецкой и Ленинградской областях.

Теперь челябинцам для подтверждения личности в МФЦ будет достаточно посмотреть в камеру, которая стоит на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После идентификации у оператора центра появится предзаполненное заявление на оказание услуги. Новая технология повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг.

Новый способ обслуживания доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тыс. банков по всей стране.

Григоренко отметил, что использование биометрии добровольное и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. То есть посетитель МФЦ будет сам выбирать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с биометрией.

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