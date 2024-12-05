Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе запустили сервис по предоставлению услуг в МФЦ без паспорта

В Челябинске запустили сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без паспорта

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России запустили сервис обслуживания в МФЦ по биометрии. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Пока технология появилась в Челябинске, а до конца года она появится в Липецкой и Ленинградской областях.

Теперь челябинцам для подтверждения личности в МФЦ будет достаточно посмотреть в камеру, которая стоит на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После идентификации у оператора центра появится предзаполненное заявление на оказание услуги. Новая технология повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг.

Новый способ обслуживания доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тыс. банков по всей стране.

Григоренко отметил, что использование биометрии добровольное и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. То есть посетитель МФЦ будет сам выбирать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с биометрией.

Ранее россиян призвали защитить телефоны паролем и биометрией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами