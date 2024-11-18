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Стали известны услуги, доступные по биометрии в МФЦ

Кабмин РФ утвердил услуги, которые россияне смогут получить по биометрии в МФЦ

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РИА Новости

Правительство РФ утвердило перечень услуг, которые россияне смогут получить в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) по биометрии в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

Сервисы обслуживания по биометрии без паспорта запустились в тестовом варианте в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Участие в пилотной программе примут более 30 отделений.

По данным кабмина, при помощи биометрических данных россияне смогут получить или заменить водительские права, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, а также подать заявление на расторжение брака и получить пособие в связи с рождением ребенка.

«Каждый гражданин сможет выбрать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением современной технологии», — говорится в сообщении.

После тестирования проекта инициативу планируют распространить по всей территории России.

9 ноября стало известно, что россияне, которые проживают за рубежом и получают российскую пенсию, теперь могут подать заявление на продление выплат на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что россиянам будут напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги».

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