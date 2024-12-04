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Неадекватный россиянин ворвался в школу и предлагал проводить девочек до дома

В Скопине неадекватный мужчина предлагал школьницам сопроводить их до дома

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Телеграм-канал «Усы Куракиной»

В Рязанской области жители города Скопин жалуются на мужчину, который пугает детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной».

По информации канала, мужчина время от времени приходит к городской школе №4, где караулит девочек 10–12 лет и предлагает сопроводить их до дома. 3 декабря он ворвался в здание школы, бросался на ее директора, нецензурно выражался. На место ЧП выезжали представители Росгвардии. На опубликованных каналом кадрах видно, как правоохранители вывели с территории образовательного учреждения мужчину в черной куртке и кепке. Он стоит на коленях, разведя руки в стороны, и что-то объясняет росгвардейцам.

До этого в Забайкалье окровавленный мужчина с ножом ворвался в школу. Мужчина сбежал с места преступления, где напал на 32-летнюю незнакомку и ее сына-школьника.

Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС, который потребовал у него документы.

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