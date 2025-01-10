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В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге, что привело к лесным пожарам

NewsNation: в Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге
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Etienne Laurent/AP

Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар на западе агломерации. Об этом пишет NewsNation со ссылкой на правоохранителей.

«Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре «Кеннет» теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей», — говорится в сообщении.

Задержать подозреваемого в поджоге полиции помогли местные жители. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

До этого WP и NYT опубликовали спутниковые снимки последствий пожара в Лос-Анджелесе.

По данным СМИ, огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. В общей сложности эвакуированы около 70 тысяч человек. Сдержать распространение пламени удалось только в районе Херст, где локализовано 10% пожаров.

Ранее сообщалось, что часть пострадавших при пожаре в Лос-Анджелесе не получат страховые выплаты.

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