Россиянам назвали два самых эффективных способа сэкономить на ремонте жилья

В этом году ремонтные работы значительно подорожают, но сэкономить при желании все равно будет можно, отметил директор строительной компании Дмитрий Поплавский. Один из основных секретов – это проведение ремонта в начале года, когда он обходится значительно дешевле, рассказал он в беседе с 360.ru.

Весной стартуют массовые работы, в период с мая до осени цены вырастают до максимальных отметок. А вот на самое начало года ремонт мало кто планирует, на фоне чего и стоимость работ понижается.

«Пожалуйста, делайте ремонт в январе–феврале! Все строители ждут, но никому это не нужно. Мы в феврале часто делаем внутреннюю отделку, чтобы просто сэкономить. Рабочие готовы делать за копейки», — подчеркнул Поплавский.

Эксперт призвал также не разрешать покупку строительных материалов рабочим. По его словам, на это можно пойти только если речь идет о людях, которым заказчик максимально доверяет. Во всех остальных случаях рабочие гарантированно принесут завышенные чеки или количество материалов, заключил строитель.

Напомним, по данным экспертов, к апрелю цены на ремонт квартир повысятся на 15%, а к концу года – на 20% без учета стоимости расходных материалов. Так, косметический ремонт обойдется минимум в 30 тысяч рублей за один квадратный метр и для 37-метровой квартиры составит более 1,1 млн рублей. А капитальный ремонт будет стоить 2,2 млн рублей за 37 кв.м (60 тыс. рублей за кв.м).

Ранее дизайнер назвала россиянам способы сэкономить на ремонте квартиры.