Россиянам объяснили, как сэкономить на ремонте квартиры

Россияне могут сэкономить на ремонте квартиры, если самостоятельно найдут недорогих рабочих. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер интерьеров Елена Михайловская.

Однако она предупредила, что в этом случае нужно будет самостоятельно контролировать выполнение работ. Помимо этого, эксперт советует своими руками выполнять часть работ, чтобы сэкономить. Например, снять обои, плитку.

«Покупать строительные материалы в недорогих магазинах, максимально бюджетные. Минимальная сумма — 100 тысяч рублей. Можно купить новые обои или краску и бюджетный кварц-виниловый пол. Смонтировать это все своими руками. Но эта цифра тоже очень условная, каждый ремонт индивидуален», – сказала Михайловская.

Гендиректор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев до этого говорил, что освежить ванную комнату без полноценного ремонта можно за счет покраски потолков, стен и кафеля. По его словам, сэкономить на ремонте в квартире можно, выбирая более трудоемкие, но менее дорогие материалы. Например, вместо потолка из гипсокартона сделать натяжной.

Ранее россиянам дали совет, как сделать неубиваемый ремонт в квартире под сдачу.