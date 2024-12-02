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Россиянам объяснили, как сэкономить на ремонте квартиры

Дизайнер Михайловская: бюджетные стройматериалы помогут сэкономить на ремонте

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Shutterstock

Россияне могут сэкономить на ремонте квартиры, если самостоятельно найдут недорогих рабочих. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер интерьеров Елена Михайловская.

Однако она предупредила, что в этом случае нужно будет самостоятельно контролировать выполнение работ. Помимо этого, эксперт советует своими руками выполнять часть работ, чтобы сэкономить. Например, снять обои, плитку.

«Покупать строительные материалы в недорогих магазинах, максимально бюджетные. Минимальная сумма — 100 тысяч рублей. Можно купить новые обои или краску и бюджетный кварц-виниловый пол. Смонтировать это все своими руками. Но эта цифра тоже очень условная, каждый ремонт индивидуален», – сказала Михайловская.

Гендиректор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев до этого говорил, что освежить ванную комнату без полноценного ремонта можно за счет покраски потолков, стен и кафеля. По его словам, сэкономить на ремонте в квартире можно, выбирая более трудоемкие, но менее дорогие материалы. Например, вместо потолка из гипсокартона сделать натяжной.

Ранее россиянам дали совет, как сделать неубиваемый ремонт в квартире под сдачу.

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