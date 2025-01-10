Мужчина пытался провезти в Россию дубайский шоколад и попал под суд

В Тюмени предприниматель стал фигурантом судебных разбирательств из-за нелегально ввезенного в Россию дубайского шоколада. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Инцидент произошел в октябре 2024 года, но суд вынес приговор только сейчас. Мужчина прилетел из ОАЭ в аэропорт Рощино, где в его багаже обнаружили 72 плитки шоколада по 230 грамм. Сам пассажир, имеющий статус ИП, не оформил таможенную декларацию на продукты.

Во время судебного заседания бизнесмен согласился с тем, что нарушил закон. Он рассказал, что хотел подарить сладости своим родственникам и не знал о декларациях.

«Назначено административное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения», – сообщается в публикации.

До этого в Финляндии таможенники обнаружили в коробках с печеньем наркотики на сумму более €2 млн. Предположительно, их ввезли в страну из Испании и Таиланда. Благодаря находке, правоохранители вышли на наркокартель, который арендовал склад в Эспоо.

Ранее врач раскрыла опасность русской версии дубайского шоколада с оливье и икрой.