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Врач раскрыла опасность русской версии дубайского шоколада с оливье и икрой

Гастроэнтеролог Дианова: русская версия дубайского шоколада приведет к отравлению
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Yalcin Sonat/Shutterstock/FOTODOM

На фоне популярности дубайского шоколада в России предложили свои версии этого лакомства. Кондитеры делают его с икрой, креветками, рыбой, олениной и оливье. Однако такие сладости очень опасны для здоровья, начиная с того, что они грозят отравлением, рассказала 360.ru гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

«Я вижу, как гастроэнтеролог, не как диетолог, сплошные риски. Этот шоколад небезопасен, я бы его так оценила. Неважно, какая там питательная ценность», — заявила врач.

Так как для начинки используются скоропортящиеся наполнители, срок реализации такого шоколада не превышает пары часов, и это не имеет смысла, подчеркнула она. Если же производители будут добавлять консерванты, чтобы продлить срок хранения, то это сделает продукт еще вреднее.

По мнению Диановой, предприимчивые кондитеры подумали о патриотизме «не в том месте» — гораздо умнее было бы сделать акцент на производстве более полезного лакомства с меньшим содержанием сахара, с ягодами.

«В моем понимании шоколад с клюквой, с высушенной смородиной, с вишней — вот русский шоколад», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Помимо риска отравиться, нужно учитывать, что добавки в шоколад в виде икры или креветок делают из него очень калорийный продукт, который наносит огромный ущерб поджелудочной железе. Она, по словам Диановой, не любит «анархию», поэтому потребление шоколада с подобными новинками может объясняться лишь желанием быстрее попасть в больницу.

Отметим, что в оригинальный дубайский шоколад добавляют начинку из хрустящего теста катаифи и фисташковой пасты.

Ранее эксперт объяснила феномен дубайского шоколада.

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