Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финская таможня нашла наркотики на сумму более €2 млн в коробках с печеньем

В Финляндии таможенники обнаружили 13 кг марихуаны в коробках с печеньем
close
Pexels

Финские таможенники остановили контрабандиста, перевозившего наркотики в коробках с печеньем, сообщила накануне пресс-служба местной таможни.

Осенью этого года таможня аэропорта в Хельсинки изъяла марихуану на сумму более €2 млн. Предполагается, что наркотики были ввезены в Финляндию контрабандой из Испании и Таиланда. В рамках полицейской операции за иностранцем, прибывшим в финскую столицу из Бангкока, было установлено наружное наблюдение. В один из дней он встретился в городе Эспоо с мужчиной, которому должен был передать чемодан, где лежало около 13 кг марихуаны. После этого оба подозреваемых были задержаны.

В ходе расследования выяснилось, что за контрабандой стоит преступная организация, некоторые из членов которой до сих пор остаются на свободе. Также сообщается, что наркокартель арендовал большое складское помещение в Эспоо, откуда впоследствии было изъято еще 60 кг марихуаны, спрятанной в коробках из-под печенья. К моменту обыска около 30 кг из центнера ввезенных в страну наркотиков уже было реализовано в южной части Финляндии. Розыск наркоторговцев продолжается.

Ранее на торговле марихуаной попался владелец калининградской сети пиццерий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами