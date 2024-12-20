Финская таможня нашла наркотики на сумму более €2 млн в коробках с печеньем

Финские таможенники остановили контрабандиста, перевозившего наркотики в коробках с печеньем, сообщила накануне пресс-служба местной таможни.

Осенью этого года таможня аэропорта в Хельсинки изъяла марихуану на сумму более €2 млн. Предполагается, что наркотики были ввезены в Финляндию контрабандой из Испании и Таиланда. В рамках полицейской операции за иностранцем, прибывшим в финскую столицу из Бангкока, было установлено наружное наблюдение. В один из дней он встретился в городе Эспоо с мужчиной, которому должен был передать чемодан, где лежало около 13 кг марихуаны. После этого оба подозреваемых были задержаны.

В ходе расследования выяснилось, что за контрабандой стоит преступная организация, некоторые из членов которой до сих пор остаются на свободе. Также сообщается, что наркокартель арендовал большое складское помещение в Эспоо, откуда впоследствии было изъято еще 60 кг марихуаны, спрятанной в коробках из-под печенья. К моменту обыска около 30 кг из центнера ввезенных в страну наркотиков уже было реализовано в южной части Финляндии. Розыск наркоторговцев продолжается.

Ранее на торговле марихуаной попался владелец калининградской сети пиццерий.