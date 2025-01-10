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Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до 10 человек

CNN: число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до 10 человек
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Ethan Swope/AP

Число жертв пожаров, бушующих в американском Лос-Анджелесе, возросло до 10. Об этом пишет CNN со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

«Департамент судебно-медицинской экспертизы получил уведомление о 10 смертях, связанных с пожарами, по состоянию на 21:00 9 января», — говорится в сообщении.

Судмедэксперты уточнили, что установление личностей погибших может занять несколько недель.

Наиболее пострадавшей зоной стало побережье между Санта-Моникой и Малибу, где расположены жилые дома, включая элитную недвижимость. По оценкам экспертов, ущерб от пожаров превысил $50 млрд.

Накануне сообщалось, что в Лос-Анджелесе планируют ввести комендантский час из-за распространения лесных пожаров. По словам шерифа округа Роберта Луну, речь идет о районах Итон и Пасифик-Палисейдс.

Ранее были опубликованы снимки последствия пожара в Лос-Анджелесе.

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