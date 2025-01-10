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В Лос-Анджелесе введут комендантский час из-за пожаров

Шериф Лос-Анджелеса сообщил о введении комендантского часа из-за пожаров
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Ringo Chiu/Reuters

В Лос-Анджелесе, США планируют ввести комендантский час из-за распространения пожаров. Об этом пишет Los-Angeles Times со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луну.

«Шериф... сказал, что департамент работает над введением комендантского часа, который будет действовать с 18:00 до 06:00 «в конкретных пострадавших районах вокруг двух пожарных зон», — говорится в материале.

Уточняется, что речь идет о районах Итон и Пасифик-Палисейдс. Действовать комендантский час будет с 10 января.

По словам Луны, усиление мер безопасности связано с тем, что из-за распространения пожаров участились случаи мародерства: за последние дни силовики произвели порядка 20 задержаний людей, подозреваемых в грабеже.

Кроме того, власти Лос-Анджелеса запросили поддержку нацгвардии Калифорнии.

По данным СМИ, пожары охватили три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. В общей сложности эвакуированы около 70 тысяч человек. Сдержать распространение пламени удалось только в районе Херст, где локализовано 10% пожаров.

Наиболее пострадавшей зоной стало побережье между Санта-Моникой и Малибу, где расположены жилые дома, включая элитную недвижимость. По оценкам экспертов, ущерб от пожаров превысил $50 млрд.

В зоне бедствия оказались также известные личности, включая актрису Пэрис Хилтон и участников шоу «Голливудские холмы».

Ранее появились снимки с последствиями пожаров в Лос-Анджелесе.

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