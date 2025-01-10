В России оценили идею присуждать звезды частным клиникам

Перспективы идеи присуждать звезды частным клиникам в России являются слабыми. Об этом «Реальному времени» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

По его словам, требования, которые планируют включить в критерии оценки, и так должны соблюдаться обязательным лицензионным требованием. Так, например, клиники не могут работать без лицензии. Депутат уверен, что такая инициатива приведет к росту коррупционных преступлений.

«На мой взгляд, нельзя заменять обычные рыночные механизмы — это конкуренция, открытость и молва людей. Молва людей приводит в хорошие клиники. Присваивать звезды… У нас часто бывают случаи, когда люди не достойны этих звезд. На мой взгляд, получится очередная дискредитация идеи», — сказал Фаррахов.

Накануне газета «Известия» писала, что в России планируют оценивать деятельность частных клиник, присуждая им звезды или рейтинговые буквенные обозначения. Такую методику предложили создать Роспотребнадзору и Росздравнадзору, а также «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) по итогам тематического круглого стола, который прошел в комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Ранее сообщалось, что на Урале беременная родила раньше срока из-за увиденного в клинике фото.