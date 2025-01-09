В России начнут присуждать звезды частным клиникам

В России планируют оценивать деятельность частных клиник, присуждая им звезды или рейтинговые буквенные обозначения. Об этом пишут «Известия».

Такую методику предложили создать Роспотребнадзору и Росздравнадзору, а также «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) по итогам тематического круглого стола, который прошел в комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, отмечает издание.

«Важно создать систему поощрения для клиник, которые не нарушают правил. Для корректной оценки нужна методика, которую мы сейчас и разрабатываем», — сообщил глава ОПИ Олег Павлов.

По мнению авторов инициативы, этот подход направлен на улучшение работы таких организаций, поскольку за девять месяцев прошлого года число жалоб на частные клиники выросло на 15,5%.

Член комитета СФ по регламенту Олег Земцов обратил внимание на то, что с помощью предложенной методики можно оценивать характеристики, не влияющие на качество и безопасность услуг: удовлетворенность сервисом, удобство сайта, вежливость персонала, широта перечня предоставляемых услуг и многое другое.

В декабре сообщалось, что несколько частных медицинских клиник анонсировали повышение тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 года. По данным газеты «Ведомости», это связано с медицинской инфляцией, которая составляет около 10%.

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