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На Урале беременная родила раньше срока из-за увиденного в клинике фото

В Екатеринбурге женщина увидела свое фото с первых родов и родила раньше срока
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Freepik

У беременной жительницы Екатеринбурга начались преждевременные роды после конфликта с клиникой. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Во время визита к гинекологу пациентка заметила в медучреждении снимок, который фотограф сделал после ее первых родов. Кадр был сделан для личного архива, но клиника использовала его для рекламных целей, поэтому беременная потребовала убрать его. Женщине отказали, и из-за переживаний у нее начались преждевременные роды.

Позже пострадавшая подала в суд на медучреждение и потребовала компенсацию морального вреда в размере 1,9 млн рублей.

«В ходе рассмотрения дела клиника утилизировала спорный снимок, в связи с чем производство по делу в данной части было прекращено», — сообщается в публикации.

Клиника понесла ответственность за обнародование и использование снимка без согласия женщины. Суд счел, что женщина не предоставила доказательств причинения физических и нравственных страданий размещением фото, поэтому учреждение выплатит пострадавшей 10 тысяч рублей.

Ранее беременная женщина пострадала от атаки ВСУ по Рыльску.

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