В Башкирии школьники осквернили военный мемориал

В парке Победы в Нефтекамске школьники осквернили военный мемориал. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Башкирия Online».

По данным СМИ, все случилось в местном парке Победы. На видео попал момент, как подростки под одобрительные возгласы и аплодисменты сверстницы справили нужду на БТР-80, который расположен возле мемориала, посвященного воинам-интернационалистам.

Накануне стало известно, что в Донбассе сотрудники полиции ищут несовершеннолетнюю, которая сожгла цветы в Вечном огне и подкурила от него сигарету. Инцидент произошел в Енакиево, две школьницы гуляли возле Вечного огня, одна из девочек решила прикурить сигарету на мемориале, а затем бросила в огонь возложенные цветы.

После того, как видео произошедшего, снятое очевидцами, распространилось в сети, проверку начали правоохранительные органы. Личности подростков устанавливаются, предварительно установлено, что одна из девочек приехала в гости к подруге из Донецка.

Ранее сочинку, которая осквернила Вечный огонь сжиганием мусорных пакетов, заставили работать.