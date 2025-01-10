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Эксперт раскрыл, чем опасен новый вирус из Китая

Академик РАН Зверев: метапневмовирус опасен для детей и пожилых людей
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Shutterstock

Называть метапневмовирус новым нельзя, потому что этот возбудитель всегда присутствует среди других вирусов, вызывающих ОРВИ. Об этом «Парламентской газете» рассказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

«Этот вирус среди всех ОРВИ составляет, по одним оценкам, 0,1%, по другим — 1%, но он всегда был, есть и будет», — указал эксперт.

По словам академика, метапневмовирус опасен прежде всего для детей, которым меньше года, поскольку у них он может протекать с пневмонией. Тяжело будет идти заболевание и у людей пожилого возраста, страдающих хроническими болезнями. Зверев отметил, что кроме симптоматического лечения средств против нового вируса нет.

В свою очередь руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко заявил, что об опасности новой болезни, а также о ее превращении в пандемию «рассуждать и даже думать не стоит», поскольку нет точной информации и классификации вируса.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Сообщается, что у ослабленных пациентов болезнь может перерасти в пневмонию. Кроме КНР о случаях заражения уже сообщил Казахстан — там выявили 30 заболевших. Подробнее о новом вирусе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эпидемиолог назвал отличия метапневмовируса от ОРВИ.

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