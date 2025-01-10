Эксперт раскрыл, чем опасен новый вирус из Китая

Называть метапневмовирус новым нельзя, потому что этот возбудитель всегда присутствует среди других вирусов, вызывающих ОРВИ. Об этом «Парламентской газете» рассказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

«Этот вирус среди всех ОРВИ составляет, по одним оценкам, 0,1%, по другим — 1%, но он всегда был, есть и будет», — указал эксперт.

По словам академика, метапневмовирус опасен прежде всего для детей, которым меньше года, поскольку у них он может протекать с пневмонией. Тяжело будет идти заболевание и у людей пожилого возраста, страдающих хроническими болезнями. Зверев отметил, что кроме симптоматического лечения средств против нового вируса нет.

В свою очередь руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко заявил, что об опасности новой болезни, а также о ее превращении в пандемию «рассуждать и даже думать не стоит», поскольку нет точной информации и классификации вируса.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Сообщается, что у ослабленных пациентов болезнь может перерасти в пневмонию. Кроме КНР о случаях заражения уже сообщил Казахстан — там выявили 30 заболевших. Подробнее о новом вирусе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эпидемиолог назвал отличия метапневмовируса от ОРВИ.