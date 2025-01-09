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Синоптик спрогнозировал москвичам дожди, мокрый снег и похолодание

Синоптик Ильин: теплая погода в Москве продлится до 11 января
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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В Москве установилась теплая погода, которая задержится до 11 января. После этого начнется похолодание, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.

В пятницу и субботу в столице прогнозируются осадки, причем завтра это будет в основном дождь. Холодать начнет к концу 11 января, и воскресенье уже начнется с небольших отрицательных значений. Ожидается до -2 градусов ночью и до -1 градуса днем.

После дождя пойдет мокрый снег, будет дуть южный, юго-западный и юго-восточный ветер, его скорость составит 6-11 м/с.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что аномально теплая погода сохранится на территориях Поволжья, Урала и Сибири как минимум до старого Нового года. Вплоть до 14 января сохранятся аномалии, температура будет превышать норму на 8-10 градусов.

Ранее сообщалось, к началу 2030-х годов метеорологи смогут давать надежный прогноз погоды на 9 дней.

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