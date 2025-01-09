Синоптик рассказала, когда закончится аномальное тепло в Москве

Аномально теплая погода в Москве продержится до Старого Нового года, в ночь с 13 на 14 января ожидается легкий мороз. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, в ночь на понедельник и вторник, 13 и 14 января, температура воздуха составит -3…-8°C, ожидается небольшой снег.

«Да, и снега будет немного, и мороз не сильный, но все же не дождь и не слякоть. Ситуация будет очень похожей на ту, что была в Новый год: помните, в последние дни декабря, как раз на праздник, природа устроила в Москве зимнюю сказку. Так же будет на Старый Новый год», — сообщила Позднякова.

При этом днем 14 января вновь начнется оттепель с температурой до +2°C, уточнила синоптик. По ее словам, такая волнообразная погода сохранится до конца января.

5 января на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос» сообщили, что в Москве к середине января ожидается арктическое вторжение. Оно может смениться мощным арктическим вторжением, а средняя температура станет ниже многолетних значений. Похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца, говорится на портале.

Ранее синоптик предупредил о сохранении температурных аномалий в трех субъектах РФ до 14 января.