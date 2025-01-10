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Россиян призвали не устраивать голодовки после новогодних праздников

Врач Хайкина: голодовка после праздников создает лишь иллюзию похудения
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Kmpzzz/ShutterstockFOTODOM

После праздников могут остаться пара лишних килограммов. А вместе с этим — желание избавиться от них как можно быстрее. И, как показывает практика, одно из самых популярных решений — голодовка, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

«Голодовка — это сильный стресс для организма. На начальных этапах тело начинает использовать запасы гликогена, которые хранятся в мышцах и печени. Вместе с гликогеном уходит вода, создавая иллюзию быстрого похудения. Но спустя несколько дней организм переключается на режим экономии энергии», — отметила Хайкина.

По ее словам, это, во-первых, приводит к замедлению метаболизма. Голод — мощнейший сигнал для организма, что идут голодные времена. А это значит, что нужно «замедлиться», чтобы сохранить энергию. А метаболизм — это траты энергии организма.

Во-вторых, к потере мышечной массы. Вместо жира на голоде организм использует все источники энергии, в первую очередь — мышцы.

«В результате возникает «эффект йо-йо». Даже если вы не будете возвращаться в прежний режим питания, организм будет пытаться восполнить запасы. А следовательно, вес вы наберете. Кроме того, возможен гормональный сбои: у женщин резкое снижение калорийности может нарушить менструальный цикл, а у мужчин снизить уровень тестостерона. Также есть риск проблем с пищеварением: длительное отсутствие пищи может вызвать гастрит или обострение хронических заболеваний желудка», — предупредила специалист.

Она отметила, что, если вы хотите избавиться от лишнего веса после праздников, выбирайте более безопасные и эффективные методы. Голодовка после новогодних праздников — это не решение, а путь к новым проблемам со здоровьем.

«Помните, что похудение — это процесс, который требует времени и грамотного подхода. Важно не наказывать себя за праздничные застолья, а заботиться о своем теле. Ведь ваше здоровье — это не временная цель, а главный ресурс на всю жизнь», — подчеркнула Хайкина.

Ранее врач дала советы, как восстановить организм после праздников.

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