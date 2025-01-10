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В России призвали создать отряды полиции на электроскутерах для контроля курьеров

Депутат Ветров: в РФ нужны отряды полиции на скутерах для преследования курьеров
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В России необходимо создать специальные отряды полиции, которые будут бороться с нарушениями правил дорожного движения курьерами. Передвигаться блюстители порядка должны на электроскутерах и электровелосипедах, как и сами доставщики товаров. Такое предложение депутат МО Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию документа.

В обращении к министру Ветров напомнил о растущей популярности сервисов доставки, из-за чего в городах на электрических велосипедах и скутерах ежедневно передвигаются тысячи курьеров. Они перегружают улицы и часто пренебрегают ПДД, однако патрульные и дорожные полицейские зачастую не имеют возможности преследования и остановки таких нарушителей. Пешком их не догнать, а для преследования на автомобиле они слишком маневренны.

Депутат призвал сформировать полицейские отряды, которые также будут передвигаться на электроскутерах и электровелосипедах, что позволит им преследовать и пресекать нарушения ПДД курьерами.

«Данная мера станет адекватным ответом на сложившиеся реалии на улицах российских городов», — заявил Ветров.

«Газета.Ru» до этого выяснила, что велокурьеры нередко разъезжают со скоростью 50 км/ч по тротуарам на мотоциклах и мопедах, а не на безобидных электровелосипедах. Это приводит к большому количеству ДТП, жертвами которых становятся тысячи людей. Эксперты считают, что на таком транспорте курьеры должны ездить по проезжей части, подробности – в материале.

Ранее глава SuperJob пожаловался на высокие зарплаты курьеров.

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