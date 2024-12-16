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Глава SuperJob пожаловался на высокие зарплаты курьеров

Глава SuperJob: не могут курьеры зарабатывать в 3-5 раз больше учителей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Находящийся в дефиците квалифицированных работников российский рынок труда разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг развивается опережающими темпами, «перетягивая в себя все больше и больше людей», заявил газете «Коммерсантъ» глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров.

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — цитирует его издание.

Как подчеркнул Захаров, высококвалифицированные сотрудники, в том числе нужны для ускоренной автоматизации и роботизации, к которой и подталкивает дефицит рабочей силы. В то же время, по его словам, учить будущих инженеров затруднительно, поскольку «в школах у нас не хватает минимум 500 тысяч учителей».

На прошлой неделе HR-специалист Гарри Мурадян заявил, что высокие зарплаты курьеров продолжат расти и к Новому году достигнут рекордного уровня. Во второй половине декабря заработать за месяц представители профессии смогут больше 300 тыс. рублей, поэтому данная сфера является одной из самых выгодных в качестве подработки, отметил он.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России в 2024 году.

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