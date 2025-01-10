Половина россиян провела новогодние праздники перед телевизором

Половина (50%) россиян провели все новогодние праздники дома перед телевизором, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7 тыс. человек.

Эта часть респондентов уточнила, что ничего другого делать они не хотели.

«Отсыпалась, все последние рабочие дни мечтала только об этом. Так что, наконец, смогла осуществить мечту», — поделилась участница опроса.

Еще 13% опрошенных ответили, что за 11 праздничных дней успели навестить родных и друзей, 6% — путешествовали. При этом 10% респондентов признались, что еще продолжают отдыхать, потому что решили выйти на работу попозже и взяли несколько дополнительных отпускных дней. 14% работали в новогодние каникулы. 3% выбрали вариант «другое».

В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» «Газете.Ru» до этого рассказали, что четверть всех купленных россиянами авиабилетов на новогодние праздники — 25% — пришлась на международные рейсы. Рост составил +2 процентных пункта к прошлому Новому году. На этих новогодних каникулах доля бронирований в Денпасар (Бали, Индонезия) выросла в два раза к прошлому году. Другими быстрорастущими направлениями стали Коломбо (Шри-Ланка) — +27%, Тбилиси (Грузия) — +17%, Астана (Казахстан) — +17%, и Пхукет (Таиланд) — +10%.

Ранее россиян призвали не устраивать голодовки после новогодних праздников.