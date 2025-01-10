Стало известно, в каких странах россияне встретили Новый год

Россияне вдвое чаще бронировали билеты на Бали в новогодние праздники

Четверть всех купленных россиянами авиабилетов на новогодние праздники — 25% — пришлась на международные рейсы. Рост составил +2 процентных пункта к прошлому Новому году. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

На этих новогодних каникулах доля бронирований в Денпасар (Бали, Индонезия) выросла в два раза к прошлому году. Другими быстрорастущими направлениями стали Коломбо (Шри-Ланка) — +27%, Тбилиси (Грузия) — +17%, Астана (Казахстан) — +17%, и Пхукет (Таиланд) — +10%.

Самым популярным зарубежным направлением стал Ереван (Армения) — 10% от всех заграничных перелетов. Также туристы отдыхали в Стамбуле (Турция) — 8%, Ташкенте (Узбекистан) — 6%, Дубае (ОАЭ) — 6%, Минске (Беларусь) — 5% и на Пхукете (Таиланд) — 5%.

Продолжительность отдыха за рубежом в эти праздники на сутки превысила прошлогоднюю и составила в среднем девять дней.

Большинство путешественников — 75% — все же выбрали отдых в городах России. Билеты внутренние туристы бронировали в среднем на шесть дней, как и в прошлом году.

На этих новогодних праздниках выросла доля бронирований перелетов в Саратов (+54%), Южно-Сахалинск (+40%), Владивосток (+34%), Мурманск (32%), Хабаровск (+26%) и Екатеринбург (+20%).

Самыми популярными стали Москва (25% от всех внутренних перелетов), Санкт-Петербург (15%), Сочи (9%), Калининград (6%), и Екатеринбург (3%). В прошлом году путешественники также часто выбирали Минеральные Воды.

Исследование было проведено в январе 2025 года.

Ранее стало известно, где россияне отмечали Новый год.