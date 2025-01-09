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В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ

Губернатор Гладков: в селе Муром мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
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В Шебекинском округе в селе Муром Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали частный дом, в результате чего мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, шеи, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — заявил он.

По словам губернатора, в доме выбиты окна, поврежден фасад, а также входная дверь. Он добавил, что нападению также подверглось село Чайки. Кроме того, по словам Гладкова, последствия атаки были зафиксированы в поселке Малиновка Белгородского района, где произошли повреждения линии электропередачи.

Информация о последствиях атаки уточняется. На месте инцидентов работают сотрудники оперативных служб города, добавил он.

8 января Гладков сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили три снаряда и девять БПЛА в сторону Белгородской области. В частности, атакам подверглись восемь населенных пунктов в Белгородском районе. Речь идет о селах Никольское, Драгунское, Черемошное, Пушкарное, Шишино, Стрелецкое, Хохлово и поселке Политотдельский.

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