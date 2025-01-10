Прошедший год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Copernicus: 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года

Прошедший, 2024 год, стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

Средняя глобальная температура на Земле впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C.

Бореальная зима (декабрь — февраль), бореальная весна (март — май) и бореальное лето (июнь — август) стали рекордно теплыми в прошлом году.

22 июля прошлого года был достигнут новый рекорд среднесуточной глобальной температуры — 17,16°C.

По прогнозам ученых, текущий год не станет самым жарким, при этом войдет в тройку рекордсменов за все время наблюдений.

2024 год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве, сообщали в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Прежний рекорд, установленный в 2020 году, составлял 8°C. Аномально теплыми оказались все месяцы года, за исключением января и мая.

Ранее в Якутии зафиксировали самый сильный мороз на планете.