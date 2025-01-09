В Якутии зафиксировали самый сильный мороз на планете за минувшие сутки

Гидрометцентр: в Якутии на Колыме зафиксировали морозы до 47,5°С

В якутском селе Делянкир и поселке городского типа Усть-Омчуг в Магаданской области зафиксировали самые низкие температурные значения на планете за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.

«В Делянкире столбики термометров опускались до минус 47,5° в Усть-Омчуге — до минус 44,3°», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в тройку лидеров также вошло озеро Кегали, где показатели температуры опустились до минус 44,4°С. Отмечается, что самая жаркая температура на Земле 8 января была в Австралии и Парагвае.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что аномально теплая погода в Москве продержится до Старого Нового года, в ночь с 13 на 14 января ожидается легкий мороз. По ее словам, днем 14 января вновь начнется оттепель с температурой до +2°C, уточнила синоптик. Синоптик отметила, такая волнообразная погода сохранится до конца января.

Ранее в Оренбургской области из-за непогоды ограничили движение на одной из трасс.