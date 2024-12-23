В Польше студенты пели нацистские песни и пекли пряники в виде свастики

Gazeta Wyborcza: в Польше разгорелся скандал из-за пряников со свастикой

Во время празднования сочельника учащиеся колледжа на севере Польши продемонстрировали пряники в форме свастики и распевали нацистские песни вместо традиционных рождественских мелодий. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел 20 декабря в профессиональном училище первого уровня в городе Иновроцлав, расположенном в Куявско-Поморском воеводстве. В ходе праздничного занятия студенты запускали петарды, хвастались пряниками, вероятно испеченными во время уроков, исполняли нацистские песни и использовали нацистское приветствие. Происходящее было задокументировано на видео и опубликовано в социальных сетях, отмечает издание.

В ответ на инцидент учебное заведение заявило о принятии мер в отношении студентов, участвовавших в мероприятии, а видеоматериалы были переданы в полицию.

Согласно польскому законодательству, за пропаганду нацизма предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

2 декабря директора Института национальной памяти Польши, кандидата в президенты страны Кароля Навроцкого обвинили в связях с пронацистскими организациями.

Ранее в Польше нашли личный штандарт Гитлера.