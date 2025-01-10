Глава охраны Юн Сок Ёля призвал не допустить кровопролития при аресте президента

Глава охраны Юн Сок Ёля заявил о недопустимости кровопролития при его аресте

Руководитель службы охраны президента Республики Корея Пак Чон Чжун выразил недовольство в связи с возможным применением насилия в случае очередной попытки ареста Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По утверждению Пака, граждане страны испытывают значительное беспокойство по поводу конфликта между государственными структурами.

«Думаю, что ни при каких обстоятельствах не должно быть физических столкновений и кровопролития», — заявил Пак Чон Чжун журналистам перед допросом в полиции, где в отношении него возбуждено дело по подозрению во вмешательстве в деятельность органов власти.

Он также подчеркнул, что процесс расследования должен соответствовать статусу действующего президента.

«Нынешний вариант с применением ордера на арест президента, на мой взгляд, таковым не является», — добавил он, комментируя ситуацию.

7 января суд Южной Кореи снова выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее в Сеуле произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур.