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Почтовая служба КНДР включила русский язык в описание марок

Почтовая служба КНДР добавила с 1 января описание марок на русском языке
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Виталий Аньков/РИА Новости

С 1 января 2025 года почтовая корпорация КНДР начала включать описания марок на русском языке в брошюры, посвященные новым выпускам. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

В частности, речь идет о марках, которые будут доступны с 20 января и посвящены победе сборной КНДР на чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет в 2024 году. Описание марок представлено на четырех языках: корейском, английском, китайском и русском.

«Рёнхап» отмечает, что использование русского языка в описании марок, вероятно, является новшеством. Ранее в уведомлении о марках, приуроченных к году дружбы между Россией и КНДР в 2015 году, русский язык отсутствовал. Агентство предполагает, что этот шаг может свидетельствовать о нарастающем сотрудничестве между двумя странами после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в 2024 году.

Также стоит отметить, что в описании новогодних марок, выпуск которых запланирован на 1 января, также использовался русский язык. Ожидается, что эти изменения вступили в силу с начала года.

В декабре Россия и Корейская народная демократическая республика начали работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран.

Ранее Путин ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с КНДР.

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