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Премьер-министр РФ вручит премии правительства в области СМИ

Мишустин вручит премии правительства в области СМИ
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

В преддверии Дня российской печати премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит премии правительства в области средств массовой информации за 2024 год. Об этом сообщается на сайте правительства.

«10 января в преддверии Дня российской печати Михаил Мишустин вручит премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2024 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам СМИ за значительные профессиональные достижения. Ожидается, что в мероприятии награждения примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

16 декабря пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co сообщила, что «Газета.Ru» стала лауреатом ежегодной национальной премии «Марка №1 в России» в номинации «Интернет-СМИ». Церемония вручения награды состоялась 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Как подчеркнула главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова, быть «народным» изданием — значит отвечать потребностям современного читателя.

Также в декабре в Национальном центре «Россия» наградили 15 лауреатов всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум» — по одному в каждой номинации и возрастной категории.

Ранее Гудкова, Улицкую и Светова приговорили к штрафам по закону об иноагентах.

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