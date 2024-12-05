В Москве наградили победителей премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»

В Национальном центре «Россия» наградили 15 лауреатов всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум» — по одному в каждой номинации и возрастной категории. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Присутствовавший на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил имя победителя номинации «Прорыв года». Лауреатом стала автор документального фильма о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья «За гранью исключительности» Яна Зарипова.

Сергей Кириенко рассказал, что в этом году завершается строительство круглогодичного молодежного образовательного центра «ШУМ», которое велось по поручение главы государства.

Молодые журналисты смогут получить профессиональную подготовку в этом центре. Помогут им в этом педагоги и наставники, добавил он.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко передал слова напутствия финалистам. Он отметил, что премия объединила более 10 тыс. молодых людей со всей России, формирующих будущее отечественных медиа.

Премия доказывает, что молодому поколению интересен не только развлекательный контент, но и социальные темы, наука, документалистика и другие важные направления, считает вице-премьер.

Он отметил, что в своих проектах финалисты показали разнообразие и богатство русской культуры, рассказали вдохновляющие истории соотечественников.

По его словам, благодаря их деятельности увеличивается число иностранцев, желающих жить в России.

На церемонии также подвели итоги блог-туров молодых журналистов. Многие собранные материалы стали сюжетами для федеральных и иностранных СМИ.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что всего в рамках премии было организовано шесть блог-туров: в Донбасс, на Байконур и Белоярскую АЭС, в музей «АТОМ», а также в офисы VK и Yappy.

«Хотя еще не все материалы о премии вышли в социальных сетях, их охват уже составил более 140 млн. Это отличный результат», — заявил Гуров.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает официальным партнером премии.