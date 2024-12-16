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«Газета.Ru» признали маркой №1 в России среди интернет-СМИ

«Газета.Ru» победила в номинации «Интернет-СМИ» премии «Марка №1 в России»

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Пресс-служба премии «МАРКА №1 в РОССИИ»

«Газета.Ru» стала лауреатом ежегодной национальной премии «Марка №1 в России» в номинации «Интернет-СМИ». Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co, в который входит издание.

Отмечается, что церемония вручения награды прошла 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Как подчеркнула главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова, быть «народным» изданием – значит отвечать потребностям современного читателя.

«В 2024 году мы значительно увеличили аудиторию в соцсетях, стали еще больше использовать в работе редакции искусственный интеллект, создавали интересные спецпроекты, находящие отклик у читателей. Спасибо за доверие и за высокую оценку нашей работы. Мы будем и дальше выпускать актуальный и качественный контент, развивая новые форматы и используя новые технологии», — добавила она.

«Газета.Ru» является одним из двух первых СМИ в российском сегменте интернета. Рунета — выходит с 1999 года. Также, по данным «Медиалогии» за 2024 год, издание входит в топ-3 самых цитируемых интернет-ресурсов.

«Газета.Ru» сочетает стандарты классической объективной журналистики с digital-подходом. Сайт издания представляет читателям разнообразный контент: от актуальной картины дня и прогнозов политологов до эксклюзивных интервью со звездами и спортивных обзоров», — уточнили в Rambler&Co.

Отмечается, что Telegram-канал «Газета.Ru» содержит ежедневные дайджесты, авторские форматы, эмоции и мультиплатформенный подход к новостям. Канал ведется как самостоятельное медиа и не зависит от контента на сайте. Кроме того, отдельная SMM-редакция подбирает инфоповоды, создает тексты и медиа, чтобы сформировать картину дня.

Напомним, «Марка №1 в России» – это система оценки и использования брендов в национальном масштабе, которая объективно определяет картину предпочтений россиян на потребительском рынке товаров и услуг.

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