Минтранс предложил запретить водителям использовать отвлекающие внимание устройства

Министерство транспорта РФ предложило запретить использование планшетов за рулем или просмотр контента на мультимедийных системах автомобиля во время движения. Об этом пишет ТАСС.

«Предлагаемыми изменениями ПДД предусматривается запрет использования различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание», — сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что изменения направлены на актуализацию новых норм законодательства, не учитывающих появление новых устройств — планшетов, смартфонов и мультимедийных устройств самого автомобиля, которые часто используются водителями для просмотра видео во время езды на транспорте.

Ужесточение штрафных санкций за использование таких устройств не предполагается, добавили в Минтрансе.

25 сентября стало известно, что водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем. Сейчас камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха. Министерство транспорта предлагает расширить перечень до «всех устройств», поскольку руки должны быть полностью свободны во время вождения и быть на руле.

Ранее россиянам объяснили смысл штрафов за присоски на лобовом стекле.