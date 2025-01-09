Водителям рассказали, в каких случаях сотрудник ДПС имеет право проверить ваш смартфон

Автомобильный журнал «За рулем» назвал семь случаев, когда инспектор может потребовать у водителя телефон.

Так, если у автоинспектора есть подозрения в совершении вами правонарушения (например, использование телефона за рулем), он может запросить телефон для проверки видео- или аудиозаписей, подтверждающих вашу вину.

Если вы стали участником ДТП, инспектор может попросить телефон для просмотра фото или видео аварии.

Третий случай — если вы стали свидетелем или участником имеющего значение для полиции происшествия (угон автомобиля или другое серьезное правонарушение), инспектор может запросить телефон для получения информации.

Четвертый — инспектор может предполагать, что на вашем телефоне могут находиться данные, касающиеся угрозы безопасности на дороге и запросит доступ к устройству.

Инспектор может попросить телефон, чтобы убедиться, что вы не занимаетесь противоправной деятельностью.

Кроме того, инспектор может проверить телефон на использование фейкового аккаунта в каршеринге.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500-800 рублей.

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