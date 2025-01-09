Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям рассказали, в каких случаях сотрудник ДПС имеет право проверить ваш смартфон

«За рулем» назвал семь причин для проверки телефона сотрудником ГИБДД
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Автомобильный журнал «За рулем» назвал семь случаев, когда инспектор может потребовать у водителя телефон.

Так, если у автоинспектора есть подозрения в совершении вами правонарушения (например, использование телефона за рулем), он может запросить телефон для проверки видео- или аудиозаписей, подтверждающих вашу вину.

Если вы стали участником ДТП, инспектор может попросить телефон для просмотра фото или видео аварии.

Третий случай — если вы стали свидетелем или участником имеющего значение для полиции происшествия (угон автомобиля или другое серьезное правонарушение), инспектор может запросить телефон для получения информации.

Четвертый — инспектор может предполагать, что на вашем телефоне могут находиться данные, касающиеся угрозы безопасности на дороге и запросит доступ к устройству.

Инспектор может попросить телефон, чтобы убедиться, что вы не занимаетесь противоправной деятельностью.

Кроме того, инспектор может проверить телефон на использование фейкового аккаунта в каршеринге.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500-800 рублей.

Ранее автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами