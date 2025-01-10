В США учительница английского языка совратила ученика

В Соединенных Штатах арестовали учительницу из Калифорнии, которую обвиняют в сексуальном насилии над учеником. Об этом сообщает Scallywag and Vagabond.

По данным издания, 25-летняя Мика Йонеду была задержана 7 января в средней школе города Вудленд. Полиция получила информацию о том, что она вступила в интимные отношения с одним из своих учеников.

Йонеду, которая является преподавателем английского языка, подозревается в том, что использовала свое служебное положение для преследования несовершеннолетнего. Она работала в школе с 2022 года и также занималась репетиторством. Офис шерифа округа провел расследование и подтвердил обоснованность обвинений.

Суд назначил для Йонеду залог в размере $1,5 миллиона. В настоящее время следственные органы пытаются выяснить, есть ли другие жертвы ее противоправных действий.

До этого в Ростовской области 50-летняя женщина обвинила друзей своего сына в изнасиловании в новогоднюю ночь. Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что ее изнасиловали двое друзей ее собственного сына — молодые люди в возрасте 23 и 26 лет.

Ранее пожилого учителя музыки, пытавшегося изнасиловать ученицу, отправили в колонию.