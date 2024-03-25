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Пожилого учителя музыки, пытавшегося изнасиловать ученицу, отправили в колонию

В Ташкенте учителю музыки, пытавшемуся изнасиловать ученицу, дали 8 лет колонии

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ташкенте (Узбекистан) 67-летнего учителя признали виновным в попытке изнасилования ученицы. Об этом сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Пожилой преподаватель во время частных занятий, которые проводил у себя дома, попытался надругаться над 12-летней девочкой.

Мужчину приговорили к восьми годам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвинители запрашивали для преступника 13 лет колонии, но суд снизил срок, приняв во внимание возраст подсудимого.

Ранее под Челябинском учителя обвинили в надругательстве над школьницей.

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